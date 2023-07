First Majestic Silver vor Quartalsbericht: Prognosen und Ausblick für Aktionäre

In rund drei Monaten wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Gleichzeitig interessiert sie natürlich auch, wie sich die First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von First Majestic Silver beträgt derzeit 1,60 Milliarden Euro. Wieviel Umsatz ist zu erwarten? Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Rückgang kommen wird. Im dritten Quartal des letzten Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz von 108,08 Millionen Euro erzielen. Nun wird mit einem minimalen Rückgang auf 0,00 Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und auf -5,77 Millionen Euro fallen – ein Rückgang um...