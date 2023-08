First Majestic Silver Quartalsbericht: Aktionäre erwarten spannende Zahlen und Entwicklungen

First Majestic Silver, das kanadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver, wird in 91 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Natürlich sind die Aktionäre gespannt, welche Zahlen präsentiert werden und wie sich die First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. EUR ist das Interesse an den Quartalszahlen groß. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 109,85 Mio. EUR verzeichnen, doch jetzt wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet. Auch beim Verlust zeichnet sich eine Veränderung ab: Voraussichtlich wird dieser um +133,30% fallen und -6,07 Mio. EUR betragen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet...