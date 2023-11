First Majestic Silver Quartalsbericht in 100 Tagen: Große Erwartungen für Umsatz und Gewinn

ARTIKEL:

In knapp 100 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden, und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,33 Mrd. EUR, und in weniger als 100 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 100,88 Mio. EUR, während jetzt ein Sprung um +66,39 Prozent auf 167,86 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll laut Schätzungen um +117,90 Prozent fallen und sich voraussichtlich auf -5,23 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch. Der Umsatz soll um +66,39 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn voraussichtlich um +117,90 Prozent auf -33,87 Mio. EUR sinken.

Die Reaktion der Aktionäre spiegelt sich bereits teilweise in den aktuellen Kursveränderungen wider: In den letzten 30 Tagen gab es einen Rückgang von -14,

Analysten schätzen den langfristigen Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: In einem Zeitraum von 12 Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs bei 7,63 EUR steht. Dies würde einen Gewinn von +78,01% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten.

Die Charttechnik deutet jedoch auf einen stark negativen Kurstrend hin: Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

