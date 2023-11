First Majestic Silver: Q4 Quartalszahlen Prognose - Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnsteigerung

First Majestic Silver, ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, wird in 101 Tagen seine Quartalszahlen für das 4. Quartal bekanntgeben. Aktionäre fragen sich sicherlich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 1,33 Mrd. EUR, und die Anleger warten gespannt auf das Ergebnis der Quartalsbilanz. Laut Datenanalyse erwarten Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 belief sich der Umsatz bei First Majestic Silver auf 101,04 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um +67,00 Prozent auf 168,74 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +117,90% verringern und bei -5,24 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +67,00 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -33,93 Mio.EUR erreichen.Damit bleibt der Gewinn weiterhin negativ; jedoch wird erwartet das er sich verbessert verglichen mit dem Vorjahr wo er bei-73 ,94MioEUR lag.. Der Gewinn pro Aktie soll auf -0 ,13EUR steigen.

Einige Aktionäre bleiben zurückhaltend bezüglich ihrer Reaktion auf diese Schätzungen für die Quartalszahlen von First Majestic Silver. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -14,01% verändert.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten wird erwartet, dass die Aktie bei 7,64 EUR liegt, was einen Gewinn von +78,00% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten würde. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, könnten also basierend auf den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +78 ,00% in einem Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich First Majestic Silver in einem stark negativen Trend. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet kaum Unterstützung.

Bitte beachten Sie jedoch: Diese Informationen dienen nur als Quelle und stellen keine Anlageempfehlung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden und können zu Verlusten führen. Es wird empfohlen, sich vor einer Investitionsentscheidung umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

