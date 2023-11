First Majestic Silver: Hoher Erwartungen an Umsatzsteigerung und Quartalszahlen in 103 Tagen

First Majestic Silver, ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, wird in 103 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,34 Mrd. EUR. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte First Majestic Silver einen Umsatz von 101,09 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +67,16 Prozent auf 168,98 Mio. EUR prognostiziert wird. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +117,90% verringern und bei -5,24 Mio. EUR liegen.

Im Jahresvergleich sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +67,16 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -33,95 Mio. EUR wachsen. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich -0,13 EUR betragen.

In den letzten 30 Tagen war eine leichte negative Kursentwicklung zu beobachten (-5,55%).

Für einen Zeitraum von einem Jahr schätzen Analysten den Aktienkurs auf etwa 7,64 EUR ein – ein potenzieller Gewinn von +71,14% basierend auf dem aktuellen Kurs.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich beim Kurstrend von First Majestic Silver eine starke negative Entwicklung und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen und die Aktienentwicklung tatsächlich gestalten werden. Aktionäre und Analysten werden gespannt darauf achten, ob First Majestic Silver die Erwartungen erfüllen kann.

