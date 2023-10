First Majestic Silver: Erwartetes Quartalswachstum von 69,02% und Prognose für Aktienrendite von 48,35%

In nur 112 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Bereits gespannt warten nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Analysten auf die Zahlen. Denn laut aktuellen Analysen ist mit einem deutlichen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal zu rechnen. Im Jahr 2022 konnte First Majestic Silver einen Umsatz von 101,59 Mio. EUR verbuchen, während nun ein Anstieg um +69,02 Prozent auf 171,71 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +117,90% auf -5,27 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch gestimmt. So wird ein Umsatzanstieg von +69,02 Prozent und ein Gewinnzuwachs von +117,90 Prozent auf -34,14 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr (Gewinn: -74,38 Mio. EUR) ist dies eine positive Entwicklung des Gewinns pro Aktie auf Jahressicht (-0,13 EUR).

Einige Aktionäre nehmen bereits vorab Anteil an den Schätzungen der Quartalszahlen und haben in den letzten 30 Tagen eine Kurssteigerung von +8,96% verzeichnet.

Die Analysten schätzen den Einfluss dieser Zahlen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten wird der Wert bei 7,68 EUR liegen – dies bedeutet eine Gewinnsteigerung von +48,35% basierend auf dem aktuellen Kurs. Für Anleger, die noch einsteigen möchten, bietet sich somit die Möglichkeit einer attraktiven Rendite von +48,35% über einen Zeitraum von einem Jahr.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein stark positiver Trend bei First Majestic Silver. Der gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar.

