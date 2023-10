First Majestic Silver: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnreduzierung in Q4 Bilanz

In knapp vier Monaten wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver aus Vancouver seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. EUR. Die Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg gibt. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 103,60 Mio. EUR, nun wird erwartet, dass er um +76,41 Prozent auf 182,76 Mio. EUR steigt. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +117,90% auf -5,37 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um +76,41 Prozent steigen und der Gewinn um +117,90 Prozent auf -34,88 Mio. EUR fallen. Im Vergleich zum Vorjahr (-76,01 Mio.EUR) bleibt der Gewinn weiterhin negativ.

Der Kurs der First Majestic Silber Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -3,03% verändert und zeigt damit keine eindeutige Richtung.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten zwölf Monate positiv ein: Sie erwarten einen Anstieg auf 7,83 EUR pro Aktie (+53,06%). Investoren könnten daher in Erwägung ziehen einzusteigen.

Aus charttechnischer Sicht ist jedoch der Kurstrend bei First Majestic Silver stark negativ. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung.

Aktionäre sollten diese Informationen im Hinterkopf behalten und weitere Entwicklungen im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre First Majestic Silver-Analyse von 15.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur First Majestic Silver Aktie

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...