First Majestic Silver: Aktionäre erwarten Quartalszahlen - Analyse prognostiziert Gewinnrückgang

In wenigen Wochen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver aus Vancouver seine Quartalszahlen für das zweite Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der First Majestic Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht in nur 34 Tagen an. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 1,34 Mrd. EUR. Vor dem Börsenstart warten sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte First Majestic Silver einen Umsatz von 110,69 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Auch...