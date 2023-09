First Majestic Silver: Aktienprognose vor Veröffentlichung der Quartalszahlen - Sollten Anleger jetzt einsteigen?

In weniger als 40 Tagen wird das kanadische Unternehmen First Majestic Silver seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Aktie von First Majestic Silver hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. EUR. In wenigen Wochen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, was sowohl für Aktionäre als auch für Analysten interessant ist. Aktuelle Datenanalysen zeigen, dass laut Analystenschätzungen ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal zu erwarten ist. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 112,54 Mio. EUR, während jetzt mit einem Rückgang auf 0,00 EUR gerechnet wird.

Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und...