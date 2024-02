First Majestic Silver Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver liegt bei einem Wert von 581, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 322,6) deutlich über dem Durchschnitt (ca. 80 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Majestic Silver-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,68 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -19,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,35 CAD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -15,92 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Aktie von First Majestic Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,12 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 17,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Metalle und Bergbau" schneidet First Majestic Silver mit einer Rendite von -20,24 Prozent um 17,88 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei First Majestic Silver ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 positive und 3 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die fundamentale und technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung darauf hinweisen, dass die Aktie von First Majestic Silver aktuell eher schlecht abschneidet. Es bleibt zu beobachten, wie sich die Entwicklung in Zukunft gestalten wird.

