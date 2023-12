First Majestic Silver Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von First Majestic Silver hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,8 Prozent verzeichnet, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent, und auch hier liegt First Majestic Silver mit 17,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von First Majestic Silver liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 43,26 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für First Majestic Silver.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger basiert neben den harten Faktoren auch auf weichen Faktoren wie den Kommentaren in sozialen Medien. Die Analyse hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war und dass in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen zeigt ebenfalls ein überwiegend negatives Bild, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver aktuell 581,78, was 82 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 320 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

First Majestic Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...