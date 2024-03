First Majestic Silver Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei First Majestic Silver gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält First Majestic Silver daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über First Majestic Silver geführt. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine positive Bewertung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, weshalb die Aktie insgesamt neutral bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 581, was bedeutet, dass die Börse 581,78 Euro für jeden Euro Gewinn von First Majestic Silver zahlt. Dies ist 73 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als überbewertet und somit schlecht eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von First Majestic Silver mit -36,57 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

