First Majestic Silver Aktie: Nach so langer Zeit …

Die First Majestic Silver-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt aktuell einen Wert von 53, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da er bei 35,71 liegt. In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver mit einem Wert von 581,78 deutlich höher als der Branchendurchschnitt (338,75) und deutet auf eine Überbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Analystenmeinungen für die Aktie zeigen im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7,75 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, da dies eine potenzielle Steigerung um 6,6 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,27 CAD) bedeutet. Insgesamt erhält die First Majestic Silver-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

