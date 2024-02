First Majestic Silver Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Analysteneinschätzung für First Majestic Silver liegt im Durchschnitt bei "Neutral", basierend auf 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 7,75 CAD, was einem potenziellen Anstieg von 26,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für First Majestic Silver zeigt einen Wert von 57,58, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der First Majestic Silver von 6,12 CAD eine Entfernung von -19,26 Prozent vom GD200 (7,58 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, mit einem Kurs von 7,09 CAD, weist einen Abstand von -13,68 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver 581, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 334 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

