First Majestic Silver Aktie: Das hat Gewicht!

Die First Majestic Silver-Aktie wird hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite von 0,39 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 3,11 Prozent niedriger liegt. Die Dividende wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 63,11 und der RSI25 liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die First Majestic Silver-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581,78 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie ist "Neutral", mit insgesamt 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral"-Titel betrachtet, basierend auf den Empfehlungen aus jüngster Zeit.

Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 7,75 CAD, was eine potenzielle Performance von 26,84 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral".

