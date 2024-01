First Majestic Silver Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über First Majestic Silver in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie im roten Bereich liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über First Majestic Silver deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, weshalb die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver liegt derzeit bei 581. Dies bedeutet, dass die Börse 581,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 79 Prozent, denn der durchschnittliche Wert im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt momentan bei 324. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei First Majestic Silver beträgt derzeit 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -3,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei First Majestic Silver bei 88,46 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,37 und spricht für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt all dies zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...