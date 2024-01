First Majestic Silver Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver liegt mit einem Wert von 581,78 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 311 für Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie teurer erscheint und aufgrund fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Majestic Silver austauschten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -38,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterperformance von -21,38 Prozent bedeutet und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von First Majestic Silver.

