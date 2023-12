First Majestic Silver Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Analysten bewerten die Aktie von First Majestic Silver auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 1 positiv, 3 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,75 CAD, was einer Erwartung von 19,93 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 8,13 CAD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Majestic Silver-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 47 und auf 25-Tage Basis bei 31,03. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich First Majestic Silver ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität im Internet ergab eine mittlere Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate für First Majestic Silver, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen, dem RSI und der Anleger-Stimmung eine neutrale bis leicht positive Einschätzung der Aktie von First Majestic Silver.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...