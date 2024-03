First Majestic Silver Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von First Majestic Silver neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 50,67 und der RSI25 bei 56,52, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber dem Unternehmen in den letzten Tagen größtenteils negativ. Negative Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während positive Themen nur an fünf Tagen präsent waren. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuteten auf viele Verkaufssignale hin, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aktie von First Majestic Silver in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,57 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -13,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -22,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine positive, 2 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Einschätzung für die First Majestic Silver abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung seitens der institutionellen Analysten führt. Der aktuelle Kurs liegt bei 6,11 CAD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 26,84 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 7,75 CAD, was insgesamt als positive Einschätzung betrachtet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...