First Majestic Silver Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die First Majestic Silver wird von Analysten unterschiedlich bewertet. Während einige neutral sind, bezeichnen andere die Aktie als gut. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,75 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 17,47 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Dividendenrendite von 0,38 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie laut Redaktion zu einem unrentablen Investment macht.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Themen dominierten. Auch automatische Analysen bestätigen die negative Stimmung rund um die Aktie. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

First Majestic Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...