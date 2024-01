First Majestic Silver Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von First Majestic Silver beträgt 76,88, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 61,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie von First Majestic Silver auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 positiv, 3 neutral, 0 negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,75 CAD, was einer Erwartung von 53,06 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dennoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen First Majestic Silver. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich erzielte First Majestic Silver in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite 15,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

