First Majestic Silver Aktie: Was noch aussteht!

Die aktuelle technische Analyse der First Majestic Silver-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) bei 62,07 liegt, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 35 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft wird.

Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" hat die First Majestic Silver in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 34,7 Prozent gezeigt, mit einer Gesamtperformance von -45,79 Prozent. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,09 Prozent im letzten Jahr, was die Unterperformance der First Majestic Silver in dieser Kategorie weiter bestätigt.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der First Majestic Silver mit 7,77 CAD ein "Neutral"-Signal ist, da er sich um -4,43 Prozent vom GD200 (8,13 CAD) entfernt. Allerdings zeigt der GD50 ein "Gut"-Signal, da der Kurs von 7,3 CAD einen Abstand von +6,44 Prozent aufweist. Zusammenfassend wird der Kurs der First Majestic Silver-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei First Majestic Silver aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Dividendenpolitik von First Majestic Silver eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

