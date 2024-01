First Majestic Silver Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenpolitik von First Majestic Silver wird derzeit von Analysten als "schlecht" bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -3,19 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Zudem gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien, was zu einer "schlechten" Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Aktie wird als weniger im Fokus der Anleger stehend wahrgenommen, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt im Durchschnitt ein "neutral" Rating für das Wertpapier, basierend auf 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate. Obwohl keine aktuellen Aktualisierungen vorliegen, könnte die Aktie laut den abgegebenen Kurszielen um 33,02 Prozent steigen, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von First Majestic Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,8 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie ebenfalls 17,78 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

