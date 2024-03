First Majestic Silver Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten vier Wochen konnten keine bedeutenden Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von First Majestic Silver in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Jedoch wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie von First Majestic Silver für die letzten 200 Handelstage nur um -2,02 Prozent ab, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auf der anderen Seite beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 6,62 CAD, was über dem aktuellen Schlusskurs von 7,27 CAD liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Chartanalyse ein gutes Rating.

Die Dividendenrendite von First Majestic Silver beträgt derzeit 0,39 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 %, was zu einer schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Analysten schätzen die Aktie von First Majestic Silver langfristig als neutral ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 7,75 CAD, was einer positiven Einschätzung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

First Majestic Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...