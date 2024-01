First Majestic Silver Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die First Majestic Silver-Aktie ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Majestic Silver-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die First Majestic Silver-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,19 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 8,06 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,46 CAD lag, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Majestic Silver-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die First Majestic Silver-Aktie in verschiedenen Kategorien eher schlecht abschneidet, was Anleger berücksichtigen sollten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen?

