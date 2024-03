First Majestic Silver Aktie: War die Aufregung umsonst?

Laut den Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate erhält die First Majestic Silver-Aktie ein "Neutral"-Rating, mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,75 CAD, was einer möglichen Steigerung um 6,6 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Bedingungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,4 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,27 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die First Majestic Silver-Aktie im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Rendite von -36,57 Prozent erzielt hat, was 17,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie 17,57 Prozent unter dem Durchschnitt, weshalb sie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

