First Majestic Silver Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Rate der Stimmungsänderung hat die Aktie von First Majestic Silver ein insgesamt positives Stimmungsbild. Dies spiegelt sich in einer starken Aktivität in der Diskussion wider, weshalb das Signal "Gut" bewertet wird. Auch die positive Veränderung der Stimmung unterstützt diese Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die First Majestic Silver-Aktie einen neutralen Wert. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Empfehlung hin. Dies führt zu einem Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie von First Majestic Silver sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Dies führt somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von First Majestic Silver mehr als 13 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der First Majestic Silver-Aktie, wobei das Stimmungsbild positiv ist, der Relative Strength-Index neutral und die technische Analyse sowie der Branchenvergleich auf eine eher negative Performance hindeuten.

Sollten First Majestic Silver Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

