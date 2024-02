First Majestic Silver Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von First Majestic Silver liegt aktuell bei 581,78, was 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 337 liegt. Somit wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für First Majestic Silver in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 4 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für First Majestic Silver 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,11 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

