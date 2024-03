First Majestic Silver Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten vier Wochen konnten positive Veränderungen in der Stimmungslage bei der Aktie von First Majestic Silver festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer Aufhellung des Stimmungsbildes wider, weshalb die Aktie von uns mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Materialien" ergibt sich eine Unterperformance von 17,54 Prozent, wodurch die Aktie eine insgesamt negative Bewertung erhält. Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr bei -36,57 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von -19,03 Prozent liegt.

Fundamental betrachtet erscheint die Aktie von First Majestic Silver aus unserer Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581,78 liegt das Unternehmen 72 Prozent über dem Branchen-KGV von 338,11. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0,39 % und liegt damit 3,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

