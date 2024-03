First Majestic Silver Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver liegt bei einem Wert von 581 und übersteigt damit den Branchendurchschnitt von 336,11 um rund 73 Prozent. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet, obwohl auch 9 "Schlecht"-Signale identifiziert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs liegt zwar 3,9 Prozent über dem GD200, jedoch auch 7,04 Prozent über dem GD50, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" ergibt sich eine Underperformance von -14,26 Prozent für First Majestic Silver, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

First Majestic Silver kaufen, halten oder verkaufen?

