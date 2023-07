First Majestic Silver Aktie: Positive Kursentwicklung und erwartetes Quartalsergebnis

Die Aktie hat in den letzten 6 Monaten um +116,39% zugelegt und bewegt sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. Der aktuelle Kurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet. Die nächste wichtige Widerstandsmarke liegt bei 9,07 EUR.

Fazit: Die Quartalsbilanz von First Majestic Silver wird mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, sind aber optimistisch für das Gesamtjahr. Die Aktie befindet sich in einem stark positiven Trend und hat in den letzten Monaten deutlich zugelegt. Aktionäre könnten auf Sicht von 12 Monaten einen Gewinn von +34,05% erzielen.

