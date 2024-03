First Majestic Silver Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

First Majestic Silver hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, und die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr 17,57 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Materialien", was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. In der technischen Analyse erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund positiver Entwicklungen auf kurzfristiger Basis.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver mit einem Wert von 581,78 deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass First Majestic Silver in verschiedenen Bereichen unter dem Durchschnitt liegt und daher insgesamt negativ bewertet wird.

