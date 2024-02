First Majestic Silver Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

First Majestic Silver hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Diese Bewertung setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Beurteilung kommen. Das Rating für das First Majestic Silver-Wertpapier aus dem letzten Monat ist demnach "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Durchschnittsprognose für den Aktienkurs ergibt ein Aufwärtspotenzial von 53,89 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,74 CAD. Dies würde einer "Gut"-Empfehlung entsprechen. Insgesamt erhält First Majestic Silver daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 581,78 und liegt damit 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 321. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte First Majestic Silver in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,12 Prozent, was einer Underperformance von -17,49 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über First Majestic Silver diskutiert wurde. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Tiefergehende Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

