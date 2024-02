First Majestic Silver Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten zwölf Monaten erhielt First Majestic Silver insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose liegt bei 8,83 CAD, was ein Aufwärtspotential von 36,74 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von First Majestic Silver bei -38,12 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -16,93 Prozent, wobei First Majestic Silver mit 21,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für First Majestic Silver aufgehellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber First Majestic Silver eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider, die hauptsächlich negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhält die Aktie daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

