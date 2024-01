First Majestic Silver Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von First Majestic Silver hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung.

Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei insgesamt 6 negative Signale gefunden. Auf dieser Grundlage wird eine negative Empfehlung ausgesprochen. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 581 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 581,78 Euro für jeden Euro Gewinn von First Majestic Silver zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung, denn der durchschnittliche Wert in der "Metalle und Bergbau" Branche liegt momentan bei 327. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als schlecht eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wert aktuell überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Majestic Silver, so ergibt sich, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (55,79 Punkte) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Analysten sind langfristig gesehen der Meinung, dass die First Majestic Silver-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 9,75 CAD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 31,58 Prozent entspricht. Basierend auf den Analysteneinschätzungen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...