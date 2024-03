First Majestic Silver Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

First Majestic Silver hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,57 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -14,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -22,31 Prozent gefallen sind, schnitt First Majestic Silver schlechter ab. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,31 Prozent hatte, liegt First Majestic Silver um 14,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für First Majestic Silver hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können, erhält die Aktie von unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb First Majestic Silver in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für First Majestic Silver war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung seitens der Redaktion führt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung daher mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, der eine Dividende von 3,59 % ausschüttet, ist die Dividende von First Majestic Silver mit 0,39 % deutlich niedriger. Die Differenz von 3,2 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

