First Majestic Silver Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über First Majestic Silver diskutiert, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. An insgesamt acht Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben jedoch vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation standen in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund, wodurch First Majestic Silver insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 7,6 CAD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,15 CAD liegt (-19,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für First Majestic Silver. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,13 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,15 CAD darunter (-13,74 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält First Majestic Silver auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten zeigt insgesamt eine neutrale Haltung gegenüber First Majestic Silver, da keine "Gut"- oder "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,75 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 26,02 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird First Majestic Silver als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 581,78 liegt, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 337,21 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

