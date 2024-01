First Majestic Silver Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die First Majestic Silver-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 9,75 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,7 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält First Majestic Silver also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 581,78, was 80 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 322 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die First Majestic Silver-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,8 Prozent erzielt, was 18,12 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,68 Prozent, und First Majestic Silver liegt aktuell 18,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Majestic Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,06 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,46 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -7,44 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,57 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Majestic Silver-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre First Majestic Silver-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...