First Majestic Silver Aktie: Ist das wirklich wahr?

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Eine Analyse von First Majestic Silver auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um First Majestic Silver in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich zur sozialen Stimmung wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergab sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird First Majestic Silver hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Majestic Silver-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,95 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 6,34 CAD deutlich darunter liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7,57 CAD über dem letzten Schlusskurs. In Summe ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Majestic Silver-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Analysten ergibt eine langfristige Einstufung als "Neutral", während die kurzfristige Sicht als "Neutral" betrachtet wird. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 9,63 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 51,81 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First Majestic Silver die Einschätzung "Neutral".

