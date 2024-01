First Majestic Silver Aktie: Hilfe!

Derzeit wird der Kurs von First Majestic Silver als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 581 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von First Majestic Silver 581,78 Euro gezahlt, was 77 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 327. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt First Majestic Silver im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -28,8 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von First Majestic Silver mit -28,8 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite von -12,56 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist First Majestic Silver derzeit eine Rendite von 0,38 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 %. Aufgrund der Differenz von 3,21 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

First Majestic Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...