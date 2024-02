First Majestic Silver Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die First Majestic Silver-Aktie ist laut technischer Analyse derzeit mit einem Kurs von 6,12 CAD um -19,26 Prozent vom GD200 (7,58 CAD) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,09 CAD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs somit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Majestic Silver liegt bei 57,58, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 65, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,75 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 26,63 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut" Aktie, auch basierend auf sieben ermittelten Handelssignalen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von First Majestic Silver bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

