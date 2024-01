First Majestic Silver Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die First Majestic Silver-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,75 CAD, was ein Aufwärtspotential von 30,7 Prozent bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt kein bedeutendes Ergebnis, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Majestic Silver-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von First Majestic Silver mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581,78 auf Basis der heutigen Notierungen um 80 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (323,39). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie momentan überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die First Majestic Silver-Aktie daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

