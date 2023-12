First Majestic Silver Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die First Majestic Silver-Aktie einmal mit "Gut" bewertet, dreimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht". Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu First Majestic Silver vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 15,93 Prozent und ein mittleres Kursziel von 9,75 CAD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch institutionelle Analysten.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu First Majestic Silver geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 4 positiv und 5 negativ, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von First Majestic Silver liegt derzeit bei 0,38 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der First Majestic Silver-Aktie basierend auf den Analysen von Analysten, Anlegerstimmung, Sentiment und Dividendenpolitik.

Sollten First Majestic Silver Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...