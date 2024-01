First Majestic Silver Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von First Majestic Silver hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" durchschnittlich um -14,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass First Majestic Silver im Branchenvergleich um -14,23 Prozent hinterherhinkt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -14,57 Prozent, wobei die Performance von First Majestic Silver um 14,23 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die First Majestic Silver-Aktie beträgt aktuell 7,95 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,34 CAD liegt (-20,25 Prozent Abweichung). Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,57 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs (-16,25 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält First Majestic Silver auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei First Majestic Silver aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so kann das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei First Majestic Silver wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

