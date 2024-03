First Majestic Silver Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die First Majestic Silver-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,39 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent liegt. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,65 CAD lag, was einem Unterschied von +3,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,61 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt mit +15,73 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die First Majestic Silver-Aktie eine Rendite von -36,57 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 16,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen bewertet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab sechs "Schlecht"-Signale und null "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich der First Majestic Silver-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Sollten First Majestic Silver Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich First Majestic Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen First Majestic Silver-Analyse.

First Majestic Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...