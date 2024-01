First Majestic Silver Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von First Majestic Silver weist eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent auf, was 3,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie daher als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581 für First Majestic Silver. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 302,34 und führt zu einer Überbewertung der Aktie, wodurch sie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung bezüglich First Majestic Silver in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen negativer geworden ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was insgesamt zu einer negativen Einschätzung auf dieser Stufe führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf statistischen Auswertungen, die einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von First Majestic Silver.

