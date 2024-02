First Majestic Silver Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) der First Majestic Silver liegt bei 54, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581,78 auf, was 84 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (316,45). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte First Majestic Silver eine Performance von -38,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,5 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Aktie eine negative Differenz von -3,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Aus diesem Grund erhält First Majestic Silver eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten in dieser Kategorie.

