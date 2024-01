First Majestic Silver Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Die Aktie von First Majestic Silver wird derzeit von Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -3,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit 581,78 Euro pro Euro Gewinn sehr hoch und liegt 79 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Auch das Anleger-Sentiment ist negativ, wie Diskussionen in sozialen Medien zeigen. Die meisten veröffentlichten Meinungen sind negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 3 "Neutral" und 1 "Gut". Das Durchschnittsrating für das Wertpapier liegt somit bei "Neutral". Trotzdem zeigen die abgegebenen Kursziele ein Potential von 33,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält First Majestic Silver also kritische Bewertungen von Analysten und Anlegern.

