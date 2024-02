First Majestic Silver Aktie: Anleger aufgepasst!

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt drei Bewertungen für die First Majestic Silver-Aktie abgegeben. Davon waren alle drei Bewertungen "Neutral". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral" für die Aktie. Im letzten Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit einer neutralen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 8,83 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 41,56 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,24 CAD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich der Dividendenrendite hat First Majestic Silver momentan einen Wert von 0,39 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von First Majestic Silver bei -38,12 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -17,62 Prozent kommt, liegt die Rendite von First Majestic Silver bei -38,12 Prozent. Auch hier erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Majestic Silver bei 581,78 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 320,43 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die First Majestic Silver-Aktie gemischte Bewertungen von den Analysten, mit einem neutralen Gesamturteil, einer schlechten Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite und Aktienkursentwicklung, und einer schlechten Empfehlung basierend auf fundamentaler Analyse.

