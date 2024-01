First /ME Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von First hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 24,99 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 28,72 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +14,93 Prozent über dem GD200 liegt und somit als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 25,55 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +12,41 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von First im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,83 Prozent erzielt, was 8,79 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,62 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 2,08 Prozent, und First liegt aktuell 0,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für First war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf einer "Gut"-Ebene liegt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,94, was 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.